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Партия Эрдогана призывает к повторным выборам | Фото:04.05 19:05   MIGnews.com

Партия Эрдогана призывает к повторным выборам

Президент Турции Тайип Эрдоган сегодня заявил, что он поддерживает повторные выборы мэра в Стамбуле, которые привели к победе главной оппозиционной Республиканской народной партии (ТНП) впервые за 25 лет.

Об этом в субботу, 4 мая сообщает Reuters.

Правящая партия Эрдогана "Партия справедливости и развития", которая также потеряла контроль над столицей Анкарой на местных выборах 31 марта, уже подала обращение в Высшую избирательную комиссию Турции (YSK) об отмене и повторном проведении выборов в Стамбуле.

Представители политической силы утверждают, что были нарушения на муниципальных выборах, отметив наличие записей с камер, которые зафиксировали злоупотребления.

Ожидается, что в понедельник Высшая избирательная комиссия вынесет решение по поводу ходатайства ПСР.

Выступая перед турецкими бизнесменами в Стамбуле, Эрдоган сказал, что выборы в Стамбуле омрачены нарушениями, и призвал принять решение, которое устранит противоречия и "очистит его имя".


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