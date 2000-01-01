Партия Эрдогана призывает к повторным выборам

Президент Турции Тайип Эрдоган сегодня заявил, что он поддерживает повторные выборы мэра в Стамбуле, которые привели к победе главной оппозиционной Республиканской народной партии (ТНП) впервые за 25 лет.
Правящая партия Эрдогана "Партия справедливости и развития", которая также потеряла контроль над столицей Анкарой на местных выборах 31 марта, уже подала обращение в Высшую избирательную комиссию Турции (YSK) об отмене и повторном проведении выборов в Стамбуле.
Представители политической силы утверждают, что были нарушения на муниципальных выборах, отметив наличие записей с камер, которые зафиксировали злоупотребления.
Ожидается, что в понедельник Высшая избирательная комиссия вынесет решение по поводу ходатайства ПСР.
Выступая перед турецкими бизнесменами в Стамбуле, Эрдоган сказал, что выборы в Стамбуле омрачены нарушениями, и призвал принять решение, которое устранит противоречия и "очистит его имя".