Рухани: Продажи нефти должны противостоять санкциям США
Президент Ирана Хасан Рухани заявил в субботу, что Иран должен увеличить экспорт не нефтяных товаров и продолжить продажи нефти в целях противодействия санкциям США, заявив, что Вашингтон нацелен на резервы твердой валюты Тегерана, сообщает Reuters.
«Америка пытается уменьшить наши резервы в иностранной валюте ... Поэтому мы должны увеличить наши доходы в твердой валюте и сократить наши валютные расходы», - сказал Рухани в своих выступлениях в прямом эфире по иранскому телевидению.
«Мы должны увеличить производство и увеличить наш экспорт и противостоять планам Америки против продажи нашей нефти», - сказал Рухани.