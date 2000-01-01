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Рухани: Продажи нефти должны противостоять санкциям США 04.05 13:37   MIGnews.com

Рухани: Продажи нефти должны противостоять санкциям США

Президент Ирана Хасан Рухани заявил в субботу, что Иран должен увеличить экспорт не нефтяных товаров и продолжить продажи нефти в целях противодействия санкциям США, заявив, что Вашингтон нацелен на резервы твердой валюты Тегерана, сообщает Reuters.

«Америка пытается уменьшить наши резервы в иностранной валюте ... Поэтому мы должны увеличить наши доходы в твердой валюте и сократить наши валютные расходы», - сказал Рухани в своих выступлениях в прямом эфире по иранскому телевидению.

«Мы должны увеличить производство и увеличить наш экспорт и противостоять планам Америки против продажи нашей нефти», - сказал Рухани.


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