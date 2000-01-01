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Новый император Японии приветствовал народ 04.05 14:10   MIGnews.com

Новый император Японии приветствовал народ

В субботу в Токио звучали возгласы и крики, так как новый японский император Нарухито и императрица Масако впервые приветствовали восторженную публику через три дня после вступления на престол, сообщает Jpost.

Отец Нарухито, Акихито, 85 лет, отрекся от престола, опасаясь, что столь преклонный возраст может затруднять выполнение им своих обязанностей. Это было первое отречение за 200 лет.

59-летний Нарухито был официально объявлен императором на следующий день.

Люди стояли в очереди часами, чтобы увидеть, как новый император и его семья стоят на балконе дворца и машут толпе. Обычно такие события происходят во время новогодних праздников и в день рождения императора.

«Я молюсь за ваше здоровье и счастье», - сказал император. «И я искренне желаю дальнейшего развития нашей нации, идти рука об руку с другими нациями и добиваться глобального мира».


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