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04.05 09:51   MIGnews.com

"Ликуд" отстрочил голосование, "Еврейский дом" негодует

В ночь на четверг между правящей партией "Ликуд" и ее правым коалиционным партнером "Еврейский дом" появился новый коалиционный кризис, после того как премьер-министр Биньямин Нетаниягу попросил еще на неделю отсрочить голосование за закон, который должен существенно ограничить полномочия Верховного суда справедливости.

Об этом в пятницу, 4 мая сообщает The Times of Israel.

Отметим, что этот закон должен также лишить суд права признавать неконституционными принятые Кнессетом законодательные нововведения.

Ранее министр образования Нафтали Беннет уже предупреждал, что его парламентская фракция начнет бойкотировать голосования и заблокирует работу коалиции, если вышеупомянутый закон не будет принят в самое ближайшее время.
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