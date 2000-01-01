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Сара Нетаниягу предпочитает тюрьму вместо признания вины | Фото:04.05 09:08   MIGnews.com

Сара Нетаниягу предпочитает тюрьму вместо признания вины

Незадолго до последней попытки попытаться заключить сделку, которая препятствовала бы судебному преследованию за предполагаемое злоупотребление государственными средствами, супруга премьер-министра Израиля рассказала адвокатам, что она скорее пойдет в тюрьму, чем согласится признать себя виновной.

Об этом в пятницу, 4 мая сообщает новостной ресурс Hadashot, передает The Times of Israel.

По данным издания, адвокаты Сары Нетаниягу предлагали клиентке признать свою вину в связи с злоупотреблением денежными средствами, выделяемыми на официальную резиденцию премьера, и согласиться вернуть нецелесообразно потраченные деньги взамен на закрытие дела без предъявления обвинений.

Однако в среду на встрече при участии юридического советника правительства Авихая Мандельблита, супуга главы правительства разозлилась, услышав, что ей придется либо вернуть 200 тысяч шекелей, либо отправиться в тюрму.

Адвокаты Сары Нетаниягу отмечают, что их клиентка никогда не делала заявлений такого рода.
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