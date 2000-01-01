США попросит Израиль передать ПА 4 арабских квартала
Администрация президента США Дональда Трампа намерена обратиться к израильскому правительству с просьбой передать под контроль ПА четыре арабские кварталы Иерусалима, которые будут исключены из муниципальных границ этого города и станут палестинской столицей.
Отметим, что речь идет о таких кварталах Иерусалима, как - Абу-Дис, Джабель-Мукабера, Исавия и Шуфат.
По данным издания, об этом официальные лица США сообщили министру обороны Израиля Авигдору Либерману во время его визита в Вашингтон на прошлой неделе.
Уточняется, что в ходе визита главе оборонного ведомства был представлен план мирного урегулирования, о котором намерен объявить американский лидер.
Согласно информации издания, в ходе встреч Либермана с американским руководством Израилю была обещана безоговорочная помощь США по иранскому вопросу, включая поддержку на международной арене и военную помощь в случае начала боевых действий.
Отметим, что эта новость появилась менее чем за две недели до того, как посольство США официально будет переведено в Иерусалим 14 мая.
Ожидается, что полный план обнародуют вскоре после того, как посольство будет переведено.