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США попросит Израиль передать ПА 4 арабских квартала | Фото:04.05 07:37   MIGnews.com

США попросит Израиль передать ПА 4 арабских квартала

Администрация президента США Дональда Трампа намерена обратиться к израильскому правительству с просьбой передать под контроль ПА четыре арабские кварталы Иерусалима, которые будут исключены из муниципальных границ этого города и станут палестинской столицей.

Об этом в пятницу, 4 мая сообщает The Jerusalem Post.

Отметим, что речь идет о таких кварталах Иерусалима, как - Абу-Дис, Джабель-Мукабера, Исавия и Шуфат.

По данным издания, об этом официальные лица США сообщили министру обороны Израиля Авигдору Либерману во время его визита в Вашингтон на прошлой неделе.

Уточняется, что в ходе визита главе оборонного ведомства был представлен план мирного урегулирования, о котором намерен объявить американский лидер.

Согласно информации издания, в ходе встреч Либермана с американским руководством Израилю была обещана безоговорочная помощь США по иранскому вопросу, включая поддержку на международной арене и военную помощь в случае начала боевых действий.

Отметим, что эта новость появилась менее чем за две недели до того, как посольство США официально будет переведено в Иерусалим 14 мая.

Ожидается, что полный план обнародуют вскоре после того, как посольство будет переведено.
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