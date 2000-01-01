05.05 07:11 MIGnews.com

Далай-Лама сказал, когда воцарится мир на земле

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Мирная жизнь может быть достигнута на земле уже в течение ближайших 20 лет, если наука и образование сумеют донести до людей важность контроля над эмоциями, сострадания и альтруизма, считает Далай-лама XIV. Об этом он заявил на конференции с ведущими российскими учеными в своей резиденции в индийском городе Дхарамсала."Может быть, на это потребуется два десятилетия. Те, кому сейчас менее 30 лет, могут увидеть последствия такой совместной работы (в сфере науки и образования – ред.) – сострадательный мир и мирную жизнь на всей земле. Нам этого не увидеть, но мы за это ответственны", — заявил Далай-лама, обращаясь к старшему поколению представителей науки из России.Несмотря на современную геополитическую напряженность в мире сегодня и военные конфликты в ряде точек планеты, духовный лидер буддистов видит положительную динамику во взглядах ученых и человечества в целом в последние годы."В 30-40-е годы ученые испытывали большое удовлетворение, говоря о ядерном оружии. Сегодня этого уже давно нет – наоборот, наблюдается тенденция к сокращению ядерного потенциала и отказу от ядерного оружия. Мне кажется, в этом – признаки зрелости человеческой цивилизации", - цитирует РИА Новости слова духовного лидера последователей тибетского буддизма.