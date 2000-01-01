04.05 19:50 MIGnews.com

Нетаниягу обсудил с тремя странами "ядерный архив" Ирана

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу обсудил иранский "ядерный архив" со своими коллегами из Великобритании, Австралии и Индии. Об этом говорится в сообщении канцелярии премьера, опубликованного в пятницу, 4 мая.Кроме того Нетаниягу обсудил с Терезой Мэй, Нарендрой Моди и Малкольмом Тернбуллом ряд других региональных вопросов.Ранее глава израильского правительства продемонстрировал часть секретного "ядерного архива" Ирана. По его словам, полученные документы подтверждают существование в Иране программы "Амад" — тайной разработки ядерного оружия.Таким образом, Тегеран тайно продолжает работу над ядерным оружием, скрывая данные от мирового сообщества.