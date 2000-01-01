Президент Чешской республики Милош Земан заявил, что "Новичок" производился в стране вплоть до 2017 года.
"Поскольку информация СБИ (Службы безопасности и информации - ред.) не носит грифа секретности, я могу её пересказать. В ноябре 2017 года в НИИ Минобороны в Брно протестировали нервно-паралитический яд, который классифицируется как А-230. Поскольку военная разведка к данной тематике ближе, чем гражданская контрразведка, то я сделал такой вывод: у нас был в небольшом количестве изготовлен и тестирован «Новичок», а потом уничтожен. Знаем где и знаем когда. И было бы лицемерием делать вид, что ничего такого не было", - передали слова Земана на RT.
Президент подчеркнул, что информацию о изготовлении "Новичка" в Чехии он почерпнул из доклада спецслужб страны.
Ранее Чехия опровергала данные пдозрения в свою сторону и называла подобные обвинения "спекулятивными".