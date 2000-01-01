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Фото из архива 04.05 16:32   MIGnews.com

ВВС Британии преследовали самолет РФ над Черным морем

Британские истребители "Тайфун" сопровождали пролетающий на границе НАТО российский самолет ил-20 над пространством Черного моря. Причина таких действий не объясняется, однако известно, что британские ВВС поднялись с базы, расположенной в Румынии.

"Истребители находились на румынской авиабазе "Михаил Когэлничану" на побережье Черного моря. Они вылетели «в ответ на появление российского Ил-20, направлявшегося на запад вблизи воздушного пространства НАТО", - указали в пресс-службе Военно-воздушных сил Британии.
Фото из Twitter
Ведомство подметило, что британские истребители расположены на румынской базе в рамках программы усиления военной полиции НАТО.
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