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Маккейн признался, что ненавидит Путина, а не РФ 04.05 16:29   MIGnews.com

Маккейн признался, что ненавидит Путина, а не РФ

Сенатор-республиканец Джон Маккейн в своей новой книге The Restless Wave оценил отношение американского лидера к России и его политику.

Он считает, что выработанный Трампом подход Америка прежде всего он называет очень неосмотрительный, более того он повторяет ошибку внешней политики Барака Обамы.

США находятся в поворотной точке, в переломном моменте истории, и принятые завтра решения могут положить конец эпохе, когда в мире лидировала Америка, поэтому Маккейн надеется, что этого не случится.

Трамп отказывается проводить различие между действиями правительства США и преступлениями деспотичных режимов, то есть видимость жесткости для него важнее, чем любые из американских ценностей. Маккейн не оценил мнение Трампа о том, что РФ может быть союзником США: "Путин нам не партнер, никогда им не был и не будет", пишет Defense News.

Сенатор сожалеет, что Путин смог достичь целей вмешательства в выборы, тем самым нанес ущерб кампании Хиллари Клинтон, а также способствовал дисфункции американского правительства.

Заигрывания Трампа с Путиным – это наивность и общая несерьезность восприятия антагонизма Путина в отношении интересов и ценностей США, а обвинения в связях с Россией вызывают беспокойство: "Я сомневался, что Трамп или его помощники активно содействовали российскому вмешательству. Я не хотел верить, что Кремль мог получить компромат на американского президента".

Маккейн в книге опровергает утверждения госканала Russia Today о том, что он ненавидит Россию: "Я не ненавижу Россию. Я хочу, чтобы у нее была та же свобода, справедливость и процветание, как у американцев. Но я ненавижу Путина – злодейского человека".
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