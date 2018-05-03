Маккейн признался, что ненавидит Путина, а не РФ

Он считает, что выработанный Трампом подход Америка прежде всего он называет очень неосмотрительный, более того он повторяет ошибку внешней политики Барака Обамы.
США находятся в поворотной точке, в переломном моменте истории, и принятые завтра решения могут положить конец эпохе, когда в мире лидировала Америка, поэтому Маккейн надеется, что этого не случится.
Трамп отказывается проводить различие между действиями правительства США и преступлениями деспотичных режимов, то есть видимость жесткости для него важнее, чем любые из американских ценностей. Маккейн не оценил мнение Трампа о том, что РФ может быть союзником США: "Путин нам не партнер, никогда им не был и не будет", пишет Defense News.
Сенатор сожалеет, что Путин смог достичь целей вмешательства в выборы, тем самым нанес ущерб кампании Хиллари Клинтон, а также способствовал дисфункции американского правительства.
Заигрывания Трампа с Путиным – это наивность и общая несерьезность восприятия антагонизма Путина в отношении интересов и ценностей США, а обвинения в связях с Россией вызывают беспокойство: "Я сомневался, что Трамп или его помощники активно содействовали российскому вмешательству. Я не хотел верить, что Кремль мог получить компромат на американского президента".
Маккейн в книге опровергает утверждения госканала Russia Today о том, что он ненавидит Россию: "Я не ненавижу Россию. Я хочу, чтобы у нее была та же свобода, справедливость и процветание, как у американцев. Но я ненавижу Путина – злодейского человека".