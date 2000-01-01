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`Защитим права людей, которые работают через посредников` | Фото:04.05 12:37   MIGnews.com

"Защитим права людей, которые работают через посредников"

В ближайшее воскресенье министерская комиссия по законодательству рассмотрит законопроект депутата Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Юлии Малиновской, защищающий права работников, трудоустроенных через посреднические конторы. В нем регулируется ситуация, при которой работодатель решает отказаться от услуг бюро по найму, через которое у него трудоустроены работники и заключить договор с другим посредником.

В этом случае, согласно законодательной инициативе депутата от НДИ, работники будут вправе остаться на своих рабочих местах, заключив трудовой договор с новым бюро по трудоустройству. Более того, они смогут получить компенсацию за увольнение от посреднической конторы, через которую они были трудоустроены прежде – даже если им было предложено продолжить работу в другом месте.

По данным Юлии Малиновской, через бюро по найму трудятся более четырехсот тысяч работников: учителя, помощницы воспитательниц, уборщики, охранники, специалисты по компьютерам и др.

"Многие уважаемые министры, в частности, нынешний министр финансов Кахлон, разглагольствовали о недопустимости такой практики, но до сих пор практически ничего не было сделано. Учитывая сложившуюся ситуацию, мы обязаны гарантировать людям приемлемые условия трудоустройства и защитить их права. Надеюсь, что члены правительства поддержат мою инициативу", - подчеркнула Юлия Малиновская.
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