Маккейн советует наказать РФ кибератакой

В своей новой книге The Restless Wave (Неуемная волна) сенатор-республиканец Джон Маккейн пишет, что США должны задуматься над осуществлением кибератаки в ответ на вмешательство РФ в президентские выборы 2016 года для обозначения решительной позиции страны.
Маккейн считает, что, если российского лидера не заставить сожалеть о его решении, он постоянно будет возвращаться на место преступления.
Defense News пишет, что книга Маккейна под выйдет в печать 22 мая.
Санкции и торговые ограничения в отношении России и приближенных к нему лиц - сдерживающие факторы, а чтобы заставить Путина сильно пожалеть нужно использовать кибервозможности США, чтобы разоблачить гигантские масштабы коррупции его режима или иным образом скомпрометировать его.
Маккейн подчеркивает потребность решительной внешней политики, по максимуму использующей альянсы и продвигающей западные ценности как морально превосходящие.