В НАТО обсудили пропаганду РФ – она эффективна

Информационная политика Российской Федерации и само государство - одни из наиболее важных вызовов, с которыми сталкивается НАТО, сообщил председатель военного комитета Североатлантического альянса генерал Петр Павел во время международной конференции по стратегическим коммуникациям альянса в Праге.
Официальная Москва трудится над изменением мирового порядка в соответствии со своей нацмоделью общества.
По его словам, РФ не ведет в отношении альянса политику агрессии в традиционном понимании, а использует гибридные инструменты в СМИ и соцсетях: "Россия пытается поколебать то, как западное общество воспринимает НАТО, ее цели и действия", пишет Lidovky.
РФ делает все очень эффективно, а публика воспринимает информацию посредством субтитров и сокращений, искусственно созданная информация может показаться верной.
Распространение дезинформации демонстрирует то, что западные общества открыты, и содержание новостей, получаемое публикой, не контролируется.
Генерал призвал НАТО укрепить единство, которое старается подорвать Россия.