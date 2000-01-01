Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









В НАТО обсудили пропаганду РФ – она эффективна 04.05 14:15   MIGnews.com

В НАТО обсудили пропаганду РФ – она эффективна

Информационная политика Российской Федерации и само государство - одни из наиболее важных вызовов, с которыми сталкивается НАТО, сообщил председатель военного комитета Североатлантического альянса генерал Петр Павел во время международной конференции по стратегическим коммуникациям альянса в Праге.

Официальная Москва трудится над изменением мирового порядка в соответствии со своей нацмоделью общества.

По его словам, РФ не ведет в отношении альянса политику агрессии в традиционном понимании, а использует гибридные инструменты в СМИ и соцсетях: "Россия пытается поколебать то, как западное общество воспринимает НАТО, ее цели и действия", пишет Lidovky.

РФ делает все очень эффективно, а публика воспринимает информацию посредством субтитров и сокращений, искусственно созданная информация может показаться верной.

Распространение дезинформации демонстрирует то, что западные общества открыты, и содержание новостей, получаемое публикой, не контролируется.

Генерал призвал НАТО укрепить единство, которое старается подорвать Россия.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:52
Аббас извинился перед евреями за свою речь о Холокосте
13:27
Джейк Джилленхол сыграет известного еврейского композитора
12:51
Израильского актера обвинили в сексуальных домогательствах
12:37
"Защитим права людей, которые работают через посредников"
12:28
Члены еврейского братства стали жертвами антисемитизма
12:18
Задержан араб, проникший в Израиль возле кибуца Зиким
12:09
В РФ подсчитали доходы ИГ и "Аль-Каиды"
11:51
Израильский магнат продал "Могучих рейнджеров"
11:23
Израильского дипломата выбросили из автомобиля Uber
11:08
В ОЗХО определили дозу примененного вещества в Солсбери
10:48
Бывший премьер-министр Израиля останется вне политики
10:24
В ЦАХАЛе гей впервые займет должность генерал-майора
09:51
"Ликуд" отстрочил голосование, "Еврейский дом" негодует
09:08
Сара Нетаниягу предпочитает тюрьму вместо признания вины
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus