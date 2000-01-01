Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Бывший премьер-министр Израиля останется вне политики | Фото:04.05 10:48   MIGnews.com

Бывший премьер-министр Израиля останется вне политики

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, который провел в тюрьме 16 месяцев за взяточничество, отозвал свою просьбу о полном освобождении от уголовной ответственности, поданную им президенту страны Реувену Ривлину.

Об этом в пятницу, 4 мая сообщает The Times of Israel.

По данным издания, Ольмерт просил Ривлина отменить несправедливый, с его точки зрения, приговор суда.

В интервью журналистам Ольмерт объяснил, что просьба все равно не будет удовлетворена.

Отметим, что в случае одобрения просьбы Ольмерта он имел возможность немедленно вернуться в политику и принимать активное участие в общественной жизни страны.

Напомним, в июле 2017 года Ольмерт был освобожден из тюрьмы, в которой провел 16 месяцев из 27, к которым был приговорен по делу Holyland и по "делу Талански".

4 июля президент Израиля Реувен Ривлин подписал указ о помиловании Ольмерта. С экс-главы правительства были сняты все ограничения, наложенные на него комиссией по условно-досрочному освобождению.

Согласно законодательству, после того как бывший глава кабинета министров был признан виновным во взяточничестве, мошенничестве и обмане общественного доверия, он на протяжении 7 лет не может занимать никаких государственных постов и принимать участие в выборах.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:08
В ОЗХО определили дозу примененного вещества в Солсбери
10:24
В ЦАХАЛе гей впервые займет должность генерал-майора
09:51
"Ликуд" отстрочил голосование, "Еврейский дом" негодует
09:08
Сара Нетаниягу предпочитает тюрьму вместо признания вины
08:48
ЦАХАЛ ужесточит борьбу с "террором воздушных змеев"
08:43
The Fact Checker: СМИ выяснили, сколько раз лгал Трамп
08:21
РФ исследует Tomahawk для модернизации образцов вооружения
08:08
Аббаса переизбрали главой Организации освобождения Палестины
07:11
В пещере к северу от Модиина найдена редкая еврейская монета
06:28
Начнут ли дроны Amazon доставлять заказы в Израиле?
04:28
США вернули Ираку библейские артефакты
03:28
Facebook впервые создаст приложение для знакомств
02:13
В мусорном баке найдены мощи святого папы римского Климента
01:10
Рианна похвасталась волосатыми ногами
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus