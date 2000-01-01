Бывший премьер-министр Израиля останется вне политики
Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, который провел в тюрьме 16 месяцев за взяточничество, отозвал свою просьбу о полном освобождении от уголовной ответственности, поданную им президенту страны Реувену Ривлину.
По данным издания, Ольмерт просил Ривлина отменить несправедливый, с его точки зрения, приговор суда.
В интервью журналистам Ольмерт объяснил, что просьба все равно не будет удовлетворена.
Отметим, что в случае одобрения просьбы Ольмерта он имел возможность немедленно вернуться в политику и принимать активное участие в общественной жизни страны.
Напомним, в июле 2017 года Ольмерт был освобожден из тюрьмы, в которой провел 16 месяцев из 27, к которым был приговорен по делу Holyland и по "делу Талански".
4 июля президент Израиля Реувен Ривлин подписал указ о помиловании Ольмерта. С экс-главы правительства были сняты все ограничения, наложенные на него комиссией по условно-досрочному освобождению.
Согласно законодательству, после того как бывший глава кабинета министров был признан виновным во взяточничестве, мошенничестве и обмане общественного доверия, он на протяжении 7 лет не может занимать никаких государственных постов и принимать участие в выборах.