04.05 09:03 MIGnews.com
Орен Хазан поддержал "мадам Ле Пен"
Скандально известный депутат Кнессета от фракции Ликуд Орен Хазен опубликовал твит, в котором выражает поддержку кандидату в президенты Франции от Национального Фронта Марин Ле Пен.
Речь идет о первом израильском политике, публично поддержавшем Ле Пен.
В твите, написанном по-французски Хазан сообщает: “Мадам Ле Пен, в вечерних дебатах я поддерживаю вас и надеюсь на вашу победу во втором раунде - ради будущего Франции”.
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