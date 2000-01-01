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Орен Хазан поддержал `мадам Ле Пен` 04.05 09:03   MIGnews.com

Орен Хазан поддержал "мадам Ле Пен"

Скандально известный депутат Кнессета от фракции Ликуд Орен Хазен опубликовал твит, в котором выражает поддержку кандидату в президенты Франции от Национального Фронта Марин Ле Пен.

Речь идет о первом израильском политике, публично поддержавшем Ле Пен.

В твите, написанном по-французски Хазан сообщает: “Мадам Ле Пен, в вечерних дебатах я поддерживаю вас и надеюсь на вашу победу во втором раунде - ради будущего Франции”.
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