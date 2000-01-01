04.05 08:27 MIGnews.com

Макрон выиграл предвыборные дебаты во Франции

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Эммануэль Макрон выиграл решающие предвыборные дебаты на президентских выборах во Франции. Согласно результатам двух опросов, кандидату от партии "Вперед!" отдали предпочтение больше 60% французских телезрителей.В частности, по данным опроса, проведенного исследовательским институтом Elabe по заказу телеканала BFMTV, перед вторым туром выборов Макрону предпочтение отдали 63% телезрителей, Ле Пен – 34%. Еще 3% затруднились назвать победителя. Макрон также одержал победу в ходе опроса на сайте газеты Figaro: 64% против 36%.Оба политика много говорили о безопасности. Макрон заявил, что в вопросе борьбы с исламским терроризмом рассчитывает на помощь США. Однако кандидат от "Национального фронта" уверена, что охрана безопасности – слабая сторона программы Макрона.Марин Ле Пен заявила, что официальный Париж сегодня находится в подчинении у Вашингтона и Берлина. Она также считает, что с Россией лучше сотрудничать, потому что это – великая страна.Ле Пен неоднократно заявляла, что Франция отдала слишком много полномочий Брюсселю, поэтому своей первоочередной задачей она видит восстановление территориального, экономического, валютного и законодательного суверенитета страны. Также Ле Пен заверила, что в случае избрания президентом объявит референдум по Frexit. Макрон утверждает, что всегда был проевропейским политиком. Однако он также допустил выход страны из ЕС, поскольку половина страны "злится на эту европейскую идею".В первом туре президентских выборов во Франции, который прошел 23 апреля, Макрон набрал 24,01%. Ле Пен набрала 21,3% голосов. Второй тур пройдет 7 мая.