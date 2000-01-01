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Макрон выиграл предвыборные дебаты во Франции 04.05 08:27   MIGnews.com

Макрон выиграл предвыборные дебаты во Франции

Эммануэль Макрон выиграл решающие предвыборные дебаты на президентских выборах во Франции. Согласно результатам двух опросов, кандидату от партии "Вперед!" отдали предпочтение больше 60% французских телезрителей.

В частности, по данным опроса, проведенного исследовательским институтом Elabe по заказу телеканала BFMTV, перед вторым туром выборов Макрону предпочтение отдали 63% телезрителей, Ле Пен – 34%. Еще 3% затруднились назвать победителя. Макрон также одержал победу в ходе опроса на сайте газеты Figaro: 64% против 36%.

Оба политика много говорили о безопасности. Макрон заявил, что в вопросе борьбы с исламским терроризмом рассчитывает на помощь США. Однако кандидат от "Национального фронта" уверена, что охрана безопасности – слабая сторона программы Макрона.

Марин Ле Пен заявила, что официальный Париж сегодня находится в подчинении у Вашингтона и Берлина. Она также считает, что с Россией лучше сотрудничать, потому что это – великая страна.

Ле Пен неоднократно заявляла, что Франция отдала слишком много полномочий Брюсселю, поэтому своей первоочередной задачей она видит восстановление территориального, экономического, валютного и законодательного суверенитета страны. Также Ле Пен заверила, что в случае избрания президентом объявит референдум по Frexit. Макрон утверждает, что всегда был проевропейским политиком. Однако он также допустил выход страны из ЕС, поскольку половина страны "злится на эту европейскую идею".

В первом туре президентских выборов во Франции, который прошел 23 апреля, Макрон набрал 24,01%. Ле Пен набрала 21,3% голосов. Второй тур пройдет 7 мая.
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