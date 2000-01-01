04.05 07:35 MIGnews.com

В Швеции критикуют анти-израильскую политику правительства

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Оппозиционные партии Швеции подвергли резкой критике решение правительства поддержать решение UNESCO о статусе Иерусалима.Оппозиция утверждает, что поддержка палестинцев, голосование за анти-израильские резолюции лишают Швецию статуса нейтрального наблюдателя и еще более осложняют и без того плохие отношения с Израилем. Оппозиция говорит, что Швеция должна была последовать примеру других европейских стран и воздержаться от участия в голосовании.Швеция была единственным европейским государством, поддержавшим резолюцию, отказывающуюся признать израильский суверенитет над Иерусалимом.