Ле Пен: Францией будет править женщина - или я, или Меркель
В ходе состоявшихся вечером 3 мая дебатов между кандидатами в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что независимо от итогов выборов Францией будет править женщина - или она, или канцлер Германии Ангела Меркель.
Ле Пен также заявила, что ее конкурент “стелется” перед большими банками, ЕС, и конфессиональным давлением.
По словам Ле Пен, Макрон “ожидает атаки” исламских экстремистов, вместо того, чтобы принять активные превентивные меры.
Макрон на это ответил, что Ле Пен “играет на страхах”. Он обвинил ее в том, что экономически неграмотна, “несет чепуху”, и что у нее “нет вообще никакой программы”.
Он также сказал, что Ле Пен “предлагает выход из истории”, а он “создаст “сильное евро и сильную европейскую политику, которая будет служить интересам Франции”.
Макрон закончил свое выступлением , обращаясь к Ле Пен :”Франция заслужила лучшее, чем вы”.
Опросы показали, что 63% зрителей дебатов отдали предпочтение Макрону.
Опросы общественного мнения показывают, что Макрон победит - за него проголосует 59% избирателей, а за Ле Пен - 41%.