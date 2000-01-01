04.05 06:48 MIGnews.com

Ле Пен: Францией будет править женщина - или я, или Меркель

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В ходе состоявшихся вечером 3 мая дебатов между кандидатами в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что независимо от итогов выборов Францией будет править женщина - или она, или канцлер Германии Ангела Меркель.Ле Пен также заявила, что ее конкурент “стелется” перед большими банками, ЕС, и конфессиональным давлением.По словам Ле Пен, Макрон “ожидает атаки” исламских экстремистов, вместо того, чтобы принять активные превентивные меры.Макрон на это ответил, что Ле Пен “играет на страхах”. Он обвинил ее в том, что экономически неграмотна, “несет чепуху”, и что у нее “нет вообще никакой программы”.Он также сказал, что Ле Пен “предлагает выход из истории”, а он “создаст “сильное евро и сильную европейскую политику, которая будет служить интересам Франции”.Макрон закончил свое выступлением , обращаясь к Ле Пен :”Франция заслужила лучшее, чем вы”.Опросы показали, что 63% зрителей дебатов отдали предпочтение Макрону.Опросы общественного мнения показывают, что Макрон победит - за него проголосует 59% избирателей, а за Ле Пен - 41%.