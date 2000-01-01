Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Переговоры Путина с Абу Мазеном состоятся 11 мая в Сочи | Фото: http://kremlin.ru04.05 20:22   MIGnews.com

Переговоры Путина с Абу Мазеном состоятся 11 мая в Сочи

Российский президент Владимир Путин проведет переговоры с председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом в Сочи 11 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на палестинского посла в РФ Абделя Хафез Нофаля.

"Встреча пройдет в Сочи 11 мая", - сказал он.

Нофаль обозначил и ориентировочные темы для обсуждения – это результаты саммита Лиги арабских государств в Аммане с акцентом на палестинский вопрос и борьбу с терроризмом, а также итоги встречи палестинского лидера с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

"Лидеры РФ и Палестины также обсудят двусторонние отношения и вопросы внутрипалестинского примирения", - добавил Нофаль.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:58
"Эль-Аль" возобновляет рейсы Тель-Авив-Майами
20:07
Кацаву отказали в смягчении условий УДО
19:59
Россия, Иран, Турция договорились о создании безопасных зон
19:39
В Китае установили игровые автоматы с живыми котятами. Видео  
18:26
Террористы прятали М-16 в детской кроватке
18:25
Только не левые…
17:58
Встреча РФ с сирийской оппозицией не состоялась в Астане
17:13
Международная федерация баскетбола разрешила хиджабы
16:47
Президент Германии обещал не встречаться с "Шоврим Штика"
16:19
Самолет упал на оживленную автомобильную трассу в США  
16:14
Вместо ПА палестинским заключенным будет платить ФАТХ
16:14
Марин Ле Пен закидали яйцами в Бретани. Видео  
15:45
Организаторы Евровидения пригрозили РФ и Украине санкциями
14:51
Нетаниягу встретился с премьер-министром Румынии
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus