04.05 20:22 MIGnews.com

Переговоры Путина с Абу Мазеном состоятся 11 мая в Сочи

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Российский президент Владимир Путин проведет переговоры с председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом в Сочи 11 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на палестинского посла в РФ Абделя Хафез Нофаля."Встреча пройдет в Сочи 11 мая", - сказал он.Нофаль обозначил и ориентировочные темы для обсуждения – это результаты саммита Лиги арабских государств в Аммане с акцентом на палестинский вопрос и борьбу с терроризмом, а также итоги встречи палестинского лидера с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне."Лидеры РФ и Палестины также обсудят двусторонние отношения и вопросы внутрипалестинского примирения", - добавил Нофаль.