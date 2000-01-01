Дональд Трамп выступит с речью в крепости Масада

Как уже неоднократно сообщалось, в этом месяце президент США Дональд Трамп посетит Израиль. Это станет первой его зарубежной поездки в качестве главы государства.
Сначала он заедет в Саудовскую Аравию, откуда отправится в Еврейское государство и Ватикан. Кроме того в ходе турне 25 мая он посетит саммит НАТО в Брюсселе, а 26-28 мая – саммит G7 на Сицилии, сообщили изданию Politico два источника в Белом доме.
Издание отмечает, что первая заграничная поездка очень важна для президента в качестве необходимого инструмента продвижения взглядов новой администрации.
А вот источники 2-го канала израильского телевидения сообщили, что американский президент хочет выступить с главной речью в крепости Масада. Кроме того, он не собирается заезжать в Рамаллу, но хочет посетить Вифлеем. В свете этого остается неясным, встретится ли он с Махмудом Аббасом, ведь они виделись не давнее, чем на прошедших выходных.