04.05 16:47 MIGnews.com

Президент Германии обещал не встречаться с "Шоврим Штика"

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер развеял опасения на счет своего предстоящего визита в Израиль. Политик никак не отвечал на интересующий многих вопрос – будет ли он встречаться с ультралевой организацией "Шофрим Штика".4 мая на сайте издания Spiegel опубликовали информацию, что он не последует примеру министра иностранных дел Зигмара Габриэля и не станет усугублять кризис в отношениях двух государств. С "Шоврим Штика" Штайнмайер не встретится, но это вовсе не значит, что она, как и другие левые организации, останутся без его внимания.Как сообщил изданию пресс-секретарь германского президента, у него запланированы встречи с его израильским коллегой Реувеном Ривлиным и премьер-министром Биньямином Нетаниягу, а также визит в Центр совместного общества Гиват-Хавива, где пообщается с еврейскими и арабскими детьми. Он также собирается выступить с речью в Еврейском университете, где процитирует панегирик писателя Амоса Оза в честь "Шофрим Штика".Кроме того, германский лидер встретится с другими левыми организациями, но, с какими именно, его представитель не уточнил.Отметим, что визит федерального президента Германии состоится 7 мая. Для Франка-Вальтера Штайнмайера это станет первый визит в Израиль с момента занятия им должности в марте этого года.