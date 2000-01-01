04.05 17:58 MIGnews.com

Встреча РФ с сирийской оппозицией не состоялась в Астане

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В Астане у представителей России не было встречи с делегацией сирийской оппозиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу российской делегации, спецпредставителя президента России по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева.Он сообщил: "К сожалению, не состоялась встреча с делегацией оппозиции, хотя было о чем поговорить".По его словам, участники переговоров по Сирии в Астане продолжают работу.При этом Лаврентьев отметил, что к вечеру может быть согласована рабочая группа по обмену пленными."Работа делегаций продолжается. Не исключено, что к вечеру удастся принять документ по созданию рабочей группы по обмену насильственно удерживаемыми лицами", — уточнил Александр Лаврентьев.Ранее сообщалось, что участники переговоров в Астане подписали меморандум о создании зон безопасности в Сирии.