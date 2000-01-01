04.05 16:14 MIGnews.com

Марин Ле Пен закидали яйцами в Бретани. Видео

Accueil tendu pour Marine Le Pen à Dol-de-Bretagne "Dehors les fachos" hurlent plusieurs manifestants qui lui ont lancé des oeufs pic.twitter.com/bW6RViUbpM — Axel Monnier (@AxelMonnier) 4 мая 2017 г.

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За три дня до решающего тура выборов противники кандидата в президенты от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен забросали ее яйцами. Инцидент произошел в коммуну Доль-де-Бретань, куда она 4 мая приехала, чтобы провести несколько агитационных мероприятий, сообщает BFM. В сеть момента попали видео с "яичной" атакой.На видеозаписи видно, что провокаторы находились в толпе ее сторонников. При ее появлении они начали бросать яйца и выкрикивать оскорбления: "Вам здесь нечего делать, мадам!" и "Долой фашистов!"Телохранители Ле Пен закрыли собой лидера "Нацфронта" от летящих в ее сторону предметов и поспешили увести ее в безопасное место.