Марин Ле Пен закидали яйцами в Бретани. Видео

За три дня до решающего тура выборов противники кандидата в президенты от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен забросали ее яйцами. Инцидент произошел в коммуну Доль-де-Бретань, куда она 4 мая приехала, чтобы провести несколько агитационных мероприятий, сообщает BFM. В сеть момента попали видео с "яичной" атакой.
На видеозаписи видно, что провокаторы находились в толпе ее сторонников. При ее появлении они начали бросать яйца и выкрикивать оскорбления: "Вам здесь нечего делать, мадам!" и "Долой фашистов!"
Accueil tendu pour Marine Le Pen à Dol-de-Bretagne "Dehors les fachos" hurlent plusieurs manifestants qui lui ont lancé des oeufs pic.twitter.com/bW6RViUbpM