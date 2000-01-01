04.05 18:25 MIGnews.com

Только не левые…

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Второй канал израильского телевидения обнародовал весьма любопытные результаты опроса общественного мнения, проведенного в Израиле институтом “Мидгам”.Согласно ему, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня — Ликуд вновь стал бы крупнейшей фракцией, набрав 28 мандатов (в нынешнем Кнессете у Ликуда 30 мандатов из 120, а предыдущий опрос Второго канала давал Ликуду лишь 22 мандата).При этом 61% участников этого опроса заявили, что недовольны деятельностью премьер-министра Биньямина Нетаниягу (33% заявили, что довольны работой премьера, 6% отказались отвечать на этот вопрос). Таким образом, опрос установил, что 6 из 10 израильтян — недовольны деятельностью Биньямином Нетаниягу.Центристская партия “Еш Атид”, занимает, согласно опросу — второе место, набирая 24 мандата (некоторые из предыдущих опросов прогнозировали, что в случае новых выборов, эта партия будет лидировать).Основная оппозиционная сила левых, партийный блок “Сионистский лагерь” (в состав которого входит ветеран левого лагеря Израиля партия Авода) набирает 12 мандатов — на один мандат меньше, чем стабильно набирающий 13 мандатов и занимающий третье место в рейтинге партийной популярности данного опроса — “Объединенный арабский список”. В нынешнем Кнессете “Сионистский лагерь” располагает 24 мандатами.Ультралевая партия МЕРЕЦ сохраняет свою электоральную базу в 6 мандатов.Партия религиозных сионистов “Байт hа-йеhуди” (“Еврейский дом”) набирает 10 мандатов ( на 2 мандата больше, чем в нынешнем Кнессете).По 7 мандатов приходится на религиозные партии — ашкеназскую “Йеhадут hа-Тора” (“Еврейство Торы”) и сефардская ШАС, в совокупности, увеличивая свое представительство на один мандат.Позиционирующая себя как светская правая, партия “Наш дом Израиль” получает 6 мандатов (в прошлом опросе партия получала 7).Центристская партия “Кулану” набирает столько же — сколько в предыдущем опросе (7 мандатов, теряя 3 мандата, по сравнению со своим нынешним парламентским представительством).По оценке аналитиков, результаты опроса дают нынешней правительственной коалиции то же число мандатов, которое у нее есть сегодня — 65.Результаты последнего опроса “Мигдам” в некотором смысле удивительны. Они свидетельствуют о том, что израильтяне отдают предпочтение политической силе, чей многолетний (и незаменимый на данный момент) лидер, Биньямин Нетаниягу, их не устраивает.Разгадка этого политического и социологического парадокса кроется в обстоятельствах, в которых израильтяне вынуждены делать свой выбор.А обстоятельства эти таковы, что иные известные (не маргинальные) фигуры и силы израильской политики, которые противостоят Ликуду и его столь непопулярному лидеру — ДАЖЕ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ гражданами страны как сколь-нибудь приемлемая альтернатива.Воистину, надо ОЧЕНЬ СИЛЬНО постараться, чтобы суметь проиграть в популярности (хотя бы на уровне ни к чему не обязывающих социологических опросов) — Ликуду и его непопулярному лидеру в крайне выгодной для политических противников Нетаниягу ситуации явного разочарования или усталости (тоже немаловажный фактор в восприятии государственного лидера, много лет стоящего у власти).И основным противникам Ликуда и Нетаниягу, сконцентрировавшимся в левой части израильского политического спектра, это — с блеском удалось.Результаты опроса, кроме всего прочего — не оставляют опытным интриганам и манипуляторам в израильском (в том числе, судебном) истеблишменте, практически никаких надежд на то, что кадровые потери правого лагеря, и в первую очередь, такого опытного лидера, как Нетаниягу (в результате затеянных против него уголовных расследований) — способны что-то изменить в общем политическом и электоральном раскладе. Он, этот расклад, как выясняется, в любом случае остается неизменным — 65 мандатов, которые получает право-религиозный лагерь, с тенденцией устойчивого роста политического веса в Кнессете правых сил.Все это ясно свидетельствует, что все драматические изменения, влияющие на политическую ситуацию в стране, отныне происходят лишь ВНУТРИ право-религиозного лагеря. Именно внутри этого лагеря отныне и протекает борьба за лидерство и влияние.Все политические бури, включая возможный персональный крах политика Нетаниягу — более не имеют никакого отношения к израильским левым, и не может быть использован ими для сколь-нибудь значимого усиления их позиций.Отныне общепринятой формулой израильского политического мейнстрима становится определение: “Нетаниягу — плохо. Но лево-центристские лидеры — коллективное самоубийство Израиля”.В этой ситуации выбор в пользу Нетаниягу (если не появится равнозначная ему фигура в правом лагере) и Ликуда в целом — становится практически безальтернативным.Еще несколько лет такой “непопулярности” Нетаниягу, и Израиль впору будет назвать “фактической монархией”: глава Ликуда уже сейчас является дуайеном мирового лидерского корпуса на Западе. Он — государственный лидер, который (по совокупности каденций) наиболее длительное время находится на посту главы государства.