Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Израиль: За кашрутом будут следить видеокамеры | Фото: Thinkstock05.05 07:22   MIGnews.com

Израиль: За кашрутом будут следить видеокамеры

Вполне возможно, что уже в скором времени в сфере контроля над кашрутом грянет технологическая революция. Работа машгихей кашрут в заведениях, продающих продукты питания, уже давно вызывает нарекания и служит причиной жалоб, поэтому неудивительно, что необходимость изменений осознали и в Главном раввинате.
Главный раввин Израиля Давид Лау, в рамках занимаемой должности возглавляющий всю систему надзора за кашрутом, предложил реформу, которая внесет радикальные изменения в работу машгихей кашрут. Следует отметить, что контролировать систему Лау будет еще два года, так что ожидать реализации реформы можно именно в этот период. Часть предложенных изменений потребует внесений поправок в существующее законодательство, так что, скорее всего, не обойдется без жарких дебатов в Кнессете.

Центральной частью реформы является использование видеокамер, которые будут контролировать происходящее в том или ином бизнесе в сфере продажи продуктов питания. Что особенно важно, переход на новую систему значительно снизит ежегодную стоимость получения удостоверения о кошерности заведения, что, вне всякого сомнения, отразится на ценах для потребителя.

В предложении Главного раввина говорится, что новая модель не только снизит число машгихей кашрут, но и улучшит качество контроля, потому что видеокамера позволяет отслеживать работу заведения в режиме реального времени в любое время дня.

Еще одним важным изменением станет прекращение какой-либо связи между владельцем бизнеса и инспектором, ответственным за контроль кашрута в его заведении. Это позволит решить серьезную проблему, когда машгиах, контролирующий кашрут в заведении, получает зарплату от его владельца, что зачастую становится причиной противоречия интересов.  Подобная ситуация уже стала темой судебных исков, и судьи дали раввинату два года на решение проблемы. 
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:46
Порошенко пригласил Нетаниягу в Украину
07:33
Герцлия: групповое изнасилование по собственному желанию
07:28
Основатель соцсети "ВКонтакте" переехал на ПМЖ в Финляндию
07:13
Ципи Ливни: Нетаниягу победил, благодаря избирателям Беннета
06:44
ПА: Перестать платить террористам? Абсурд
05:43
Найдена специя, улучшающая память
04:11
Похудевший Бред Питт снялся для GQ впервые после развода
03:23
Александр Буйнов готовится к операции
02:28
Ученые выяснили, как работает "сарафанное радио"
01:42
Секрет правильного завтрака, для желающих похудеть
00:28
Ученые узнали, почему люди матерятся
23:19
Россия завершила 12 проектов по созданию военной техники
22:29
Кубинский залив Свиней пережил нашествие крабов  
21:45
Тель-Авив вошел в топ-10 городов мира для веганов
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus