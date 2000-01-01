05.05 07:22 MIGnews.com

Израиль: За кашрутом будут следить видеокамеры

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Вполне возможно, что уже в скором времени в сфере контроля над кашрутом грянет технологическая революция. Работа машгихей кашрут в заведениях, продающих продукты питания, уже давно вызывает нарекания и служит причиной жалоб, поэтому неудивительно, что необходимость изменений осознали и в Главном раввинате.Главный раввин Израиля Давид Лау, в рамках занимаемой должности возглавляющий всю систему надзора за кашрутом, предложил реформу, которая внесет радикальные изменения в работу машгихей кашрут. Следует отметить, что контролировать систему Лау будет еще два года, так что ожидать реализации реформы можно именно в этот период. Часть предложенных изменений потребует внесений поправок в существующее законодательство, так что, скорее всего, не обойдется без жарких дебатов в Кнессете.Центральной частью реформы является использование видеокамер, которые будут контролировать происходящее в том или ином бизнесе в сфере продажи продуктов питания. Что особенно важно, переход на новую систему значительно снизит ежегодную стоимость получения удостоверения о кошерности заведения, что, вне всякого сомнения, отразится на ценах для потребителя.В предложении Главного раввина говорится, что новая модель не только снизит число машгихей кашрут, но и улучшит качество контроля, потому что видеокамера позволяет отслеживать работу заведения в режиме реального времени в любое время дня.Еще одним важным изменением станет прекращение какой-либо связи между владельцем бизнеса и инспектором, ответственным за контроль кашрута в его заведении. Это позволит решить серьезную проблему, когда машгиах, контролирующий кашрут в заведении, получает зарплату от его владельца, что зачастую становится причиной противоречия интересов. Подобная ситуация уже стала темой судебных исков, и судьи дали раввинату два года на решение проблемы.