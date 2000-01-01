04.05 15:45 MIGnews.com

Организаторы Евровидения пригрозили РФ и Украине санкциями

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Европейский вещательный союз допускает введение санкций в отношении России и Украины из-за нарушений устава Евровидения. Об этом заявил глава оргкомитета конкурса Франк-Дитер Фрайлинг.По его словам, в качестве принимающей страны Киев взял на себя обязательство обеспечить выступление всех участников и не выполнил его в отношении российской исполнительницы Юлии Самойловой. Россия же нарушила правила Евровидения, поскольку ее представители не присутствовали на обязательных встречах в начале года, передает РИА Новости.Как пояснил глава оргкомитета, решение о санкциях еще не принято, но этот вопрос обязательно обсудят на следующей неделе. О том, какие меры применят к Украине и России, объявят уже после Евровидения, добавил он."В уставе в этом случае предусматривается несколько вариантов санкций — от денежного штрафа и лишения спонсорской поддержки до отстранения от участия в конкурсе сроком до трех лет", — подчеркнул Фрайлинг.Представлять Россию на Евровидении-2017 должна была Юлия Самойлова с песней Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд в страну из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. Первый канал назвал эти варианты неприемлемыми и был вынужден отказаться от трансляции.