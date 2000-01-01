Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












фото из соцсети 04.05 15:45   MIGnews.com

Организаторы Евровидения пригрозили РФ и Украине санкциями

Европейский вещательный союз допускает введение санкций в отношении России и Украины из-за нарушений устава Евровидения. Об этом заявил глава оргкомитета конкурса Франк-Дитер Фрайлинг.

По его словам, в качестве принимающей страны Киев взял на себя обязательство обеспечить выступление всех участников и не выполнил его в отношении российской исполнительницы Юлии Самойловой. Россия же нарушила правила Евровидения, поскольку ее представители не присутствовали на обязательных встречах в начале года, передает РИА Новости.

Как пояснил глава оргкомитета, решение о санкциях еще не принято, но этот вопрос обязательно обсудят на следующей неделе. О том, какие меры применят к Украине и России, объявят уже после Евровидения, добавил он.

"В уставе в этом случае предусматривается несколько вариантов санкций — от денежного штрафа и лишения спонсорской поддержки до отстранения от участия в конкурсе сроком до трех лет", — подчеркнул Фрайлинг.

Представлять Россию на Евровидении-2017 должна была Юлия Самойлова с песней Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд в страну из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. Первый канал назвал эти варианты неприемлемыми и был вынужден отказаться от трансляции.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:47
Президент Германии обещал не встречаться с "Шоврим Штика"
16:19
Самолет упал на оживленную автомобильную трассу в США  
16:14
Вместо ПА палестинским заключенным будет платить ФАТХ
16:14
Марин Ле Пен закидали яйцами в Бретани. Видео  
14:51
Нетаниягу встретился с премьер-министром Румынии
14:29
Австралийку, убившую 8 своих детей, не будут судить
13:53
Европа не должна опасаться сближения Турции с РФ
13:26
Сомали: спецслужбы по ошибке застрелили министра
13:05
Израиль: суд запретил женщине встречаться с любовницей
12:51
Британия: принц Филипп отойдет от исполнения обязанностей
12:41
Север Китая накрыла пыльная буря
12:25
Берлин: неизвестный хотел сжечь женщину с флагом Израиля
12:02
Силы ЦАХАЛа были обстреляны в Дженине, Шхеме и Тулькарм
11:43
Созвано экстренное совещание Букингемского дворца
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus