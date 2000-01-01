04.05 14:51 MIGnews.com

Нетаниягу встретился с премьер-министром Румынии

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился сегодня в своей канцелярии в Иерусалиме с премьер-министром Румынии Сорином Гриндяну.На брифинге, состоявшемся перед встречей, премьер-министр Нетаниягу заявил:"Я с нетерпением ожидаю обсуждения с президентом Трампом оптимальных путей продвижения мира. Это то, что мы с президентом горячо разделяем.Я слышал, как председатель Аббас вчера сказал, что они, палестинцы, учат своих детей миру. Это, к сожалению, не так. Они называют свои школы именами террористов, совершивших массовые убийства израильтян, они платят террористам.Но я надеюсь, что можно добиться перемен и добиться подлинного мира. Это то, к чему Израиль всегда готов. Я всегда готов к подлинному миру".