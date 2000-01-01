Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 04.05 12:51   MIGnews.com

Британия: принц Филипп отойдет от исполнения обязанностей

Осенью этого года герцог герцог Эдинбургский, принц Филипп, муж королевы Великобритании Елизаветы II, отойдет от исполнения своих обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

Отмечается, что решение было принято самим герцогом при поддержке Елизаветы II.

Также принц Филипп будет присутствовать на ранее запланированных встречах до августа, как один - так и сопровождая королеву. После этого герцог не будет принимать новые приглашения, пишет BBC News.

Отметим, что в следующем месяце герцогу Эдинбургскому исполнится 96 лет.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:53
Европа не должна опасаться сближения Турции с РФ
13:26
Сомали: спецслужбы по ошибке застрелили министра
13:05
Израиль: суд запретил женщине встречаться с любовницей
12:41
Север Китая накрыла пыльная буря
12:25
Берлин: неизвестный хотел сжечь женщину с флагом Израиля
12:02
Силы ЦАХАЛа были обстреляны в Дженине, Шхеме и Тулькарм
11:43
Созвано экстренное совещание Букингемского дворца
11:36
Эяль Голан: если бы не дети, давно бы собрал чемодан и уехал
11:33
Израиль: тайна смерти девушки "выпавшей из машины"
11:08
Трамп: надеюсь на “нечто потрясающее” между Израилем и ПА
10:43
В Акко построят около 18 тысяч квартир
10:04
Угрозы мэру Рамат Ха-Шарона
09:59
Модель разозлила маори голым задом на священной горе
09:40
Нападение на МАГАВ у Пещеры Патриархов
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus