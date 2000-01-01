04.05 12:51 MIGnews.com
Британия: принц Филипп отойдет от исполнения обязанностей
Осенью этого года герцог герцог Эдинбургский, принц Филипп, муж королевы Великобритании Елизаветы II, отойдет от исполнения своих обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца.
Отмечается, что решение было принято самим герцогом при поддержке Елизаветы II.
Также принц Филипп будет присутствовать на ранее запланированных встречах до августа, как один - так и сопровождая королеву. После этого герцог не будет принимать новые приглашения, пишет BBC News.
Отметим, что в следующем месяце герцогу Эдинбургскому исполнится 96 лет.
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