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Созвано экстренное совещание в Букингемском дворце | Фото: Thinkstock04.05 11:43   MIGnews.com

Созвано экстренное совещание Букингемского дворца

Всех служащих Букингемского дворца и всех загородных резиденций королевской семьи созвали на экстренное совещание, организованное старшим советником королевы Елизаветы II лордом Чемберленом.

Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на источники.

Представители Букингемского дворца не уточняют, о чем именно пойдет речь на встрече, на которую собирают старший обслуживающий персонал королевской семьи со всей Британии.

Однако как сообщает BBC News, встреча не связана со здоровьем королевы Елизаветы II или ее мужа.
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