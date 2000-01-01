Нетаниягу и Трамп договорились вместе противостоять Ирану
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить важные вопросы, касающиеся Ближнего Востока.
Об этом в среду, 4 апреля сообщает The Times of Israel со ссылкой на официальное заявление Белого дома.
По данным издания, лидеры "договорились о дальнейшей тесной координации с целью противодействия враждебному влиянию Ирана и его действиям, направленным на дестабилизацию" ситуации на Ближнем Востоке.
Также сообщается, что Трамп пообещал Нетаниягу быть верным обязательству заботиться о безопасности Израиля.
Израильские эксперты неоднократно предупреждали о том, что власти Ирана продолжают расширять его влияние. Среди прочего, утверждают специалисты из Израиля, Иран строит военные базы на территории Сирии. Иранская сторона продолжает настаивать на том, что у нее нет военных баз на сирийской территории.
Отметим, что разговор состоялся в период визита в Турцию президента России Владимира Путина, в рамках которого 4 апреля в Анкаре пройдет вторая трехсторонняя встреча глав России, Турции и Ирана. Одной из основных тем станет ситуация в Сирии.
Напомним, в прошлом месяце Нетаниягу и Трамп встречались в Вашингтоне. Тогда сообщалось, что президент США может прибыть в Иерусалим на церемонию открытия американского посольства.