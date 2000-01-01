Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Нетаниягу и Трамп договорились вместе противостоять Ирану | Фото:04.04 10:51   MIGnews.com

Нетаниягу и Трамп договорились вместе противостоять Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить важные вопросы, касающиеся Ближнего Востока.

Об этом в среду, 4 апреля сообщает The Times of Israel со ссылкой на официальное заявление Белого дома.

По данным издания, лидеры "договорились о дальнейшей тесной координации с целью противодействия враждебному влиянию Ирана и его действиям, направленным на дестабилизацию" ситуации на Ближнем Востоке.

Также сообщается, что Трамп пообещал Нетаниягу быть верным обязательству заботиться о безопасности Израиля.

Израильские эксперты неоднократно предупреждали о том, что власти Ирана продолжают расширять его влияние. Среди прочего, утверждают специалисты из Израиля, Иран строит военные базы на территории Сирии. Иранская сторона продолжает настаивать на том, что у нее нет военных баз на сирийской территории.

Отметим, что разговор состоялся в период визита в Турцию президента России Владимира Путина, в рамках которого 4 апреля в Анкаре пройдет вторая трехсторонняя встреча глав России, Турции и Ирана. Одной из основных тем станет ситуация в Сирии.

Напомним, в прошлом месяце Нетаниягу и Трамп встречались в Вашингтоне. Тогда сообщалось, что президент США может прибыть в Иерусалим на церемонию открытия американского посольства.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:08
Чижов не удивлен пустой работой британских экспертов
10:27
Иордания осуждает Израиль за молитвы на Храмовой горе
09:49
Арабские хакеры обрушили свой гнев на Израиль
09:27
ПА просит ООН о защите от Израиля
08:57
Клинтон заявил о своем вмешательстве в выборах в Израиле
08:07
ЮНЕСКО готовит самую экстремальную резолюцию об Иерусалиме
07:45
ОЗХО в Гааге "за дверьми" обсудит дело Скрипаля
07:43
Нетаниягу обвинил New Israel Fund в антисемитизме
06:24
НДИ требует от мэра Тель-Авива извинений перед репатриантами
05:51
Китайцы нашли пропавшую 24 года назад дочь
04:39
Илон Маск ночует на заводе Tesla
03:30
Успенский судится с авторами продолжения "Простоквашино"
02:20
Мужчина обнаружил кратер во время прогулки с собакой
01:17
Семью пса Васао трудоустроили на ж/д станцию Adzigasawa
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus