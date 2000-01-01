Клинтон заявил о своем вмешательстве в выборах в Израиле

В интервью израильскому телеканалу "Десять" Клинтон рассказал, что он поддерживал Переса, потому что считал его движущей силой мирного процесса, начатого Ицхаком Рабиным, и старался делать это "не явным образом".
В интервью, транслировавшемся во вторник, Клинтон не уточнил, как именно он пытался повлиять на исход израильских выборов.
Отметим, что в сентябре 2016 года Билл Клинтон приезжал в Израиль, чтобы присутствовать на похоронах Шимона Переса. Тогда же бывший посол США в Израиле Мартин Индик в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" рассказал о помощи, которую администрация США оказывала Пересу в ходе предвыборной кампании 1996 года. "Мы сделали все от нас зависящее, чтобы Перес победил на выборах, однако этого не произошло", – говорил Индик.
Напомним, что на выборах 1996 года, когда премьер-министр избирался прямым голосованием, Шимон Перес проиграл Биньямину Нетаниягу с разрывом в 1% (29.457 голосов).
После выборов 1996 года СМИ неоднократно писали, что администрация Билла Клинтона оказывала активную помощь Пересу.
Также об этом писал бывший депутат Кнессета Даниэль Бен Симон в книге "Другая страна", посвященной выборам 1996 года.