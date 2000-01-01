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ЮНЕСКО готовит самую экстремальную резолюцию об Иерусалиме | Фото:04.04 08:07   MIGnews.com

ЮНЕСКО готовит самую экстремальную резолюцию об Иерусалиме

Культурное агентство ООН, ЮНЕСКО, намерено на следующей неделе принять очередную резолюцию касательно Иерусалима. По мнению израильских чиновников, этот документ является "самым экстремальным и проблематичным" за все время.

Об этом в среду, 4 апреля сообщает The Times of Israel.

Издание отмечает, что на первый взгляд, короткая резолюция кажется безобидной. Однако, по словам посла Израиля в ЮНЕСКО, Кармеля Шама, правительство встретило резолюцию в штыки, поскольку она цитирует предыдущую резолюцию в отношении Ближнего Востока, таким образом, узаконивая ее "с черного входа".

Согласно информации издания, авторами резолюции выступили Египет, Иордания, Ливан, Марокко, Оман, Катар и Судан. Документ состоит из четырех пунктов, два из которых упоминают ранее принятые резолюции, третья говорит об их осуществлении, четвертая подтверждает "важность Иерусалима для всех монотеистических религий".
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