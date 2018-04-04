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ОЗХО в Гааге `за дверьми` обсудит дело Скрипаля 04.04 07:45   MIGnews.com

ОЗХО в Гааге "за дверьми" обсудит дело Скрипаля

Российский лидер, находясь с двухдневным визитом в Турции, рассказал своему коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о позиции РФ по так называемому делу Скрипаля.

Президент РФ сообщил, что международные эксперты заверяют в том, что в более двадцати странах мира "специалисты" могут создавать такие вещества как Новичок. В Скотленд-Ярде рассказали, что им нужно несколько месяцев для расследования. Гендиректор лаборатории в Портон-Дауне признал, что у них не получилось определись страну происхождения нервнопаралитического вещества, поэтому они не могут утверждать, что РФ – изготовитель.

Владимир Путин удивлен той скоростью, с которой была раскручена антироссийская кампания. Он пообещал, что будет созвана сессия исполкома Международной ОЗХО, чтобы разобраться в этой ситуации самым подробным образом, пишет 1 канал.

Как известно, анонсированное Путиным спецзаседание, созванное по инициативе Москвы ОЗХО проведет в среду, 4 апреля, в Гааге. Сессия будет проходить в закрытом режиме. Российская сторона, выскажет свои предложения, цель - перевести рассмотрение дела об отравлении семьи Скрипалей в правовую плоскость.

Ранее официальная Москва передала ОЗХО список вопросов: как эксперты отбирали пробы вещества; давала ли Британия допинформацию по нацрасследованию.
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