Президент РФ сообщил, что международные эксперты заверяют в том, что в более двадцати странах мира "специалисты" могут создавать такие вещества как Новичок. В Скотленд-Ярде рассказали, что им нужно несколько месяцев для расследования. Гендиректор лаборатории в Портон-Дауне признал, что у них не получилось определись страну происхождения нервнопаралитического вещества, поэтому они не могут утверждать, что РФ – изготовитель.
Владимир Путин удивлен той скоростью, с которой была раскручена антироссийская кампания. Он пообещал, что будет созвана сессия исполкома Международной ОЗХО, чтобы разобраться в этой ситуации самым подробным образом, пишет 1 канал.
Как известно, анонсированное Путиным спецзаседание, созванное по инициативе Москвы ОЗХО проведет в среду, 4 апреля, в Гааге. Сессия будет проходить в закрытом режиме. Российская сторона, выскажет свои предложения, цель - перевести рассмотрение дела об отравлении семьи Скрипалей в правовую плоскость.
Ранее официальная Москва передала ОЗХО список вопросов: как эксперты отбирали пробы вещества; давала ли Британия допинформацию по нацрасследованию.