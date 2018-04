04.04 07:43 MIGnews.com

Нетаниягу обвинил New Israel Fund в антисемитизме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу обратился к председателю коалиции Давиду Амсалему с просьбой расследовать деятельность фонда New Israel Fund, который премьер подозревает в антисионистской и пропалестинской деятельности.Об этом в среду, 4 апреля сообщает The Times of Israel "Главная цель New Israel Fund – стереть еврейский характер Израиля и превратить его в государство для всех граждан, наряду с палестинским национальным государством, свободным от евреев, в пределах границы 67-го года, со столицей в Иерусалиме", - заявил глава правительства.По его словам, организация имеет "антисионистские и пропалестинские" цели, что "ставит под угрозу безопасность и будущее Государства Израиль как национального государства еврейского народа".Отметим, что некоммерческая организация New Israel Fund, основанная в США в 1979 году, принимает пожертвования со всего мира: от иностранных государств и отдельных граждан, желающих поддержать Израиль.