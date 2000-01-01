Фракция "Наш дом Израиль" прокомментировала развернутую организацией "Бецелем" кампанию, подстрекающую солдат ЦАХАЛа на границе с Газой к нарушению приказа.
Левая экстремистская организация побила все свои "рекорды", скатившись до прямого подстрекательства израильских военных к мятежу и нарушению приказа. Это и есть смысл их позорной и преступной кампании, которую они развернули в прессе.
Депутат Кнессета Одед Форер направил обращение к юридическому советнику правительства с требованием начать против "Бецелем" расследование за призыв к мятежу, в соответствии со статьей 136 уголовного кодекса Государства Израиль. Уже не впервые эта организация ведет себя как "пятая колонна", говорится в сообщении пресс-службы НДИ.
Речь идет о наемниках, которые за деньги ведут войну против собственного государства.
Министр обороны Авигдор Либерман предложил гендиректору "Бецелем" приехать в ближайшую пятницу на границу с Газой.
"Пусть он попытается убедить тысячи жителей сектора перестать минировать дороги, стрелять в солдат, штурмовать забор безопасности и просто разойтись по домам. Если эта попытка окажется безуспешной, то без солдат ЦАХАЛа никак не обойтись", - с сарказмом заметил лидер партии НДИ.