Путин: важно поддерживать суверенитет и независимость Сирии
Президент РФ Владимир Путин на трехстороннем саммите между Россией, Турцией и Ираном поддержал важность соблюдать и поддерживать сувернитет и независимость сирийской республики, подчеркнув, что не допустит попыток политизировать гуманитарную помощь Сирии. Об этом сообщили на ТАСС.
"Достигли важных договоренностей, которые нашли отражение в принятом по итогам встречи совместном заявлении, - заявил он по итогам саммита. - Отмечу, что в этом документе подчеркнута твердая приверженность России, Ирана и Турции содействовать укреплению суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Такая принципиальная позиция особенно значима сегодня на фоне нарастающих попыток усугубить межэтнические и межконфессиональные отношения в сирийском обществе", - сказал президент.
Также Путин добавил ,что Россия, Турция и Иран особенно помогают Сирии в восстановлении сил, особенно, что касается инфраструктурных аспектов, подчеркнув, что РФ готова в этом участвовать. В частности, по словам президента, в некоторых районах бывших боевых действий российские специалисты уже начали программу восстановления.
Подытожил Владимир Владимирович, предложив свой вариант решения проблемы с беженцами: "Нужно лишь решать конфликты, тогда не будет беженцев".
Как сообщалось ранее, в среду, 4 апреля, в Анкаре прошел трехсторонний саммит между Россией, Турцией и Ираном, в ходе которого стороы обсуждали наиболее острые на данный момент внешнеполитические темы.