Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Фото: kremlin.ru 04.04 19:59   MIGnews.com

Путин: важно поддерживать суверенитет и независимость Сирии

Президент РФ Владимир Путин на трехстороннем саммите между Россией, Турцией и Ираном поддержал важность соблюдать и поддерживать сувернитет и независимость сирийской республики, подчеркнув, что не допустит попыток политизировать гуманитарную помощь Сирии. Об этом сообщили на ТАСС.

"Достигли важных договоренностей, которые нашли отражение в принятом по итогам встречи совместном заявлении, - заявил он по итогам саммита. - Отмечу, что в этом документе подчеркнута твердая приверженность России, Ирана и Турции содействовать укреплению суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Такая принципиальная позиция особенно значима сегодня на фоне нарастающих попыток усугубить межэтнические и межконфессиональные отношения в сирийском обществе", - сказал президент.

Также Путин добавил ,что Россия, Турция и Иран особенно помогают Сирии в восстановлении сил, особенно, что касается инфраструктурных аспектов, подчеркнув, что РФ готова в этом участвовать. В частности, по словам президента, в некоторых районах бывших боевых действий российские специалисты уже начали программу восстановления.

Подытожил Владимир Владимирович, предложив свой вариант решения проблемы с беженцами: "Нужно лишь решать конфликты, тогда не будет беженцев".

Как сообщалось ранее, в среду, 4 апреля, в Анкаре прошел трехсторонний саммит между Россией, Турцией и Ираном, в ходе которого стороы обсуждали наиболее острые на данный момент внешнеполитические темы.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:26
НДИ: открыть уголовное дело против "Бецелем"
19:57
Негев: араб на машине пытался задавить полицейских
19:25
В атмосфере Венеры могут обитать микроорганизмы
18:05
США будут бороться с "дезинформацией РФ" в Прибалтике
17:30
Израильский эмиссар отправился в Африку
17:13
Принца Филиппа прооперируют
16:57
Уганда отрицает наличие сделки с Израилем по нелегалам
16:35
Видео: харедим напали на замминистра образования
16:26
США признала существование прослушки в Белом доме
16:24
Египет приговорил 35 террористов к пожизненному заключению
15:55
Мири Регев: в Самарии построят 500 новых домов
15:13
В России израильтянин погиб от руки мусульманина
14:48
Еврейские лоббисты поспособствовали развитию науки
14:19
В честь королевской свадьбы появится криптовалюта
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus