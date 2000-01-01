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План провалился: из тюрьмы освободят десятки мигрантов 04.04 18:50   MIGnews.com

План провалился: из тюрьмы освободят десятки мигрантов

Власти Израиля освободят из-под стражи африканских просителей убежища, которые незаконно находятся на территории страны. В среду, 4 апреля, из тюрьмы Шароним будут освобождены 58 нелегалов.

После того, как Руанда категорически отвергла наличие сделки с Израилем по беженцам, управлению по вопросам народонаселения, миграции и пограничной службы прияло решение освободить из под стражи африканских беженцев.

Десятки мигрантов были заключены под стражу после того как, они отказались "добровольно покинуть Израиль", уехав в Руанду до 1 апреля.

План депортации был приостановлен из-за апелляции активистов, которые обжаловали решение кабинета министров касательно принудительной высылки нелегалов из Израиля.

Ранее Уганда и Руанда опровергли наличие сделок с Израилем по депортации африканских беженцев.

Министр иностранных дел Уганды Генри Окелло Орием заявил, что если депортированные беженцы из Израиля окажутся в его стране, то они будут высланы обратно в Еврейское государство.

Глава МИДа Руанды Оливье Ндугурире подчеркнул: "Несмотря на утверждение Биньямина Нетаниягу о том, что было соглашение о беженцах, у нас никогда не было письменных или устных договоренностей с Израилем".

Подобные заявления обе африканские страны сделали после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отменил сделку о высылке мигрантов в страны Запада с агентством ООН по делам беженцев.
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