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04.04 18:05   MIGnews.com

США будут бороться с "дезинформацией РФ" в Прибалтике

Часть денег, выделенных Соединенными штатами в помощь военной отрасли Эстонии, Латвии и Литвы, пойдет на борьбу с информированием местных жителей российскими СМИ. Об этом высокопоставленный чиновник в Белом доме сообщил агентству РИА Новости.

Как сообщил источник агентства, 3 миллиона долларов будут использованы в целях "поддержки независимых СМИ и противодействия дезинформации со стороны России". Ранее сообщалось, что США выделят странам Прибалтики 170 миллионов долларов на поддержание военной безопасности.

Вчера, 3 апреля, Дональд Трамп провел официальную встречу с представителями Эстонии, Латвии и Литвы, в ходе которой поднимался вопрос военной безопасности и торговых взаимоотношений.
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