04.04 17:30 MIGnews.com

Израильский эмиссар отправился в Африку

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Специальный посланник Израиля отправился в африканскую страну, по-видимому, в Уганду, чтобы выяснить, остается ли в силе заключенное с властями Уганды соглашение по мигрантам.Израильское правительство проинформировало БАГЦ об этом в ответ на петицию против насильственной депортации африканских нелегалов из Еврейского государства.Уточняется, что посланник вылетел в Африку в среду утром, 4 апреля. Окончательный ответ БАГАЦ получит не позднее четверга.Генпрокурор Авихай Мандельблит примет решение об освобождении лиц, которые содержатся в месте изоляции на объекте Сахароним, на основе данных, которые представит израильский эмиссар по приезду в Иерусалим.