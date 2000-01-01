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flickr04.04 17:30   MIGnews.com

Израильский эмиссар отправился в Африку

Специальный посланник Израиля отправился в африканскую страну, по-видимому, в Уганду, чтобы выяснить, остается ли в силе заключенное с властями Уганды соглашение по мигрантам.

Израильское правительство проинформировало БАГЦ об этом в ответ на петицию против насильственной депортации африканских нелегалов из Еврейского государства.

Уточняется, что посланник вылетел в Африку в среду утром, 4 апреля. Окончательный ответ БАГАЦ получит не позднее четверга.

Генпрокурор Авихай Мандельблит примет решение об освобождении лиц, которые содержатся в месте изоляции на объекте Сахароним, на основе данных, которые представит израильский эмиссар по приезду в Иерусалим.
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