04.04 16:57 MIGnews.com

Уганда отрицает наличие сделки с Израилем по нелегалам

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Власти Уганды присоединились к Руанде, опровергнув утверждения о том, что она когда-либо поддерживала соглашение с Израилем о приеме африканских нелегалов, депортированных из Еврейского государства.Министр иностранных дел Уганды Генри Окелло Орием заявил, что он не позволит Израилю "скинуть своих мигрантов сюда".Он подчеркнул, что если депортированные беженцы из Израиля окажутся в его стране, то они будут высланы обратно в Израиль.Подобные заявления обе африканские страны сделали после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отменил сделку о высылке мигрантов в страны Запада с агентством ООН по делам беженцев.Ранее Израиль заявил, что две неназванные африканские страны готовы принять беженцев, депортированных из Еврейского государства. В израильской прессе утверждали, что Руанда и Уганда готовы принять африканских нелегалов.