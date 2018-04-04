США признала существование прослушки в Белом доме

В посольстве США заявили, что в Вашингтоне были найдены устройства, с помощью которых шпионы могли бы прослушивать разговоры чиновников и отслеживать мобильные телефоны. Об этом сообщили в агентстве Lenta.ru.
В ответе Министерства внутренней безопасности США на запрос сенатора Рона Уайдена указано, что в прошлом году в Вашингтоне была обнаружена повышенная активность устройств, непредусмотренных в целях безопасности. Также в письме подчеркнули, что на данный момент государство не владеет технологиями, позволяющими определить местоположение этих устройств, даже не смотря на то, какую опасность они могут нести.
Устройства, о которых идет речь, способны прослушивать телефонные разговоры, отслеживать нахождение сотового и даже устанавливать вирусы.