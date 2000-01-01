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Египет приговорил 35 террористов к пожизненному заключению 04.04 16:24   MIGnews.com

Египет приговорил 35 террористов к пожизненному заключению

Власти Египта приговорили 35 предполагаемых членов движения "Братья-мусульмане" к пожизненному заключению. Все они подозреваются в создании "террористических ячеек" для совершения нападений против египетских сил безопасности и государственные учреждения.

Приговор был вынесен уголовным судом Сохага в центральном Египте. Помимо этого, судьи приговорили к тюремному заключению еще 155 человек. Подозреваемые получили от 3 до 15 лет тюрьмы по аналогичным обвинениям, сообщает Ynet.

Также их подозревают в попытке покушения на убийство общественных деятелей, сотрудников службы безопасности, и попытке присоединиться к исламскому движению.

Вынесенный вердикт в среду, 4 апреля, может быть обжалован. Кроме того, может состояться повторное слушанье для 124 подозреваемых, находящихся на свободе, после их задержания.
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