Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Скапаротти призывает страны альянса вооружиться патриотами 04.04 13:32   MIGnews.com

Скапаротти призывает страны альянса вооружиться патриотами

Главнокомандующий американскими ВС в Европе Кертис Скапаротти доволен тем, что Польша скоро купит ракетные комплексы Patriot. Генерал встретился в Щецине с командованием Главштаба многонационального корпуса Север-Восток. Присутствие в Щецине такой системы увеличит безопасность и не только Польши.

Он надеется, что и другие страны решатся на такое, ведь это решение укрепляет диалог международных сил, а также влияет на обороноспособность НАТО.

Скапаротти отметил, что пока рано говорить о развертывании новых военных частей по крайней мере в Польше, но вопрос изучается, а вердикт будет озвучен на саммите НАТО в июле, пишет polskie radio.

Генерал начал тур по странам Балтии, он должен посетить многонациональные боевые группы, развернутые на территории в рамках увеличения присутствия войск на восточном фланге альянса.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:19
В честь королевской свадьбы появится криптовалюта
14:08
The New Israel Fund отрицает обвинения Нетаниягу
13:08
Трамп не спешит назначать главного борца с антисемитизмом
12:31
Корбин защищает свое общение с евреями-радикалами
11:52
Нетаниягу и Кахлон продвигают Основной закон об иммиграции
11:34
После отмены соглашения с ООН поддержка "Ликуда" усилилась
11:08
Чижов не удивлен пустой работой британских экспертов
10:51
Нетаниягу и Трамп договорились вместе противостоять Ирану
10:27
Иордания осуждает Израиль за молитвы на Храмовой горе
09:49
Арабские хакеры обрушили свой гнев на Израиль
09:27
ПА просит ООН о защите от Израиля
08:57
Клинтон заявил о своем вмешательстве в выборах в Израиле
08:07
ЮНЕСКО готовит самую экстремальную резолюцию об Иерусалиме
07:45
ОЗХО в Гааге "за дверьми" обсудит дело Скрипаля
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus