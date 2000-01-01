Скапаротти призывает страны альянса вооружиться патриотами
Главнокомандующий американскими ВС в Европе Кертис Скапаротти доволен тем, что Польша скоро купит ракетные комплексы Patriot. Генерал встретился в Щецине с командованием Главштаба многонационального корпуса Север-Восток. Присутствие в Щецине такой системы увеличит безопасность и не только Польши.
Он надеется, что и другие страны решатся на такое, ведь это решение укрепляет диалог международных сил, а также влияет на обороноспособность НАТО.
Скапаротти отметил, что пока рано говорить о развертывании новых военных частей по крайней мере в Польше, но вопрос изучается, а вердикт будет озвучен на саммите НАТО в июле, пишет polskie radio.
Генерал начал тур по странам Балтии, он должен посетить многонациональные боевые группы, развернутые на территории в рамках увеличения присутствия войск на восточном фланге альянса.