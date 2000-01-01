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Литва готова переплюнуть Польшу и ее закон о Холокосте | Фото:04.04 23:24   MIGnews.com

Литва готова переплюнуть Польшу и ее закон о Холокосте

Парламент Литвы готовится к голосованию по законопроекту, финансируемому правительством, который запретит продажу материалов, которые "искажают исторические факты" о нации.

Об этом в среду, 4 апреля сообщает The Times of Israel.

Законопроект, который министр экономики Виргиниюс Синкявичюс представил в понедельник, широко рассматривается как ответ на противоречие в Литве вокруг публикации книги 2016 года о Холокосте под названием "Наши люди" Руты Ванагайте.

Издание уточняет, что данная книга вызвала в обществе ожесточенные споры, поскольку затронула запретную тему массового сотрудничества литовцев с нацистами в годы Второй мировой войны, а также их прямой причастности к геноциду евреев.

Отметим, что данный законопроект, который является поправкой к Закону о защите прав потребителей, вызвал страстные осуждения в Литве и за ее пределами критиков, которые заявили, что это ограничивает свободу слова и обсуждения Холокоста.

Напомним, что за период Второй мировой войны на территории Литвы были уничтожены около 90% евреев - 200 тысяч литовских евреев были убиты нацистами и их пособниками.

Статья в New York Times, которая была опубликована на прошлой неделе, также указывает на умышленное преуменьшение количества убитых евреев в вильнюсском Музее жертв геноцида, где до 2011 года не упоминалось о 200 тысячах литовских евреев, которые были убиты нацистами и их приспешниками.
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