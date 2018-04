04.04 23:24 MIGnews.com

Литва готова переплюнуть Польшу и ее закон о Холокосте

Парламент Литвы готовится к голосованию по законопроекту, финансируемому правительством, который запретит продажу материалов, которые "искажают исторические факты" о нации.Об этом в среду, 4 апреля сообщает The Times of Israel.Законопроект, который министр экономики Виргиниюс Синкявичюс представил в понедельник, широко рассматривается как ответ на противоречие в Литве вокруг публикации книги 2016 года о Холокосте под названием "Наши люди" Руты Ванагайте.Издание уточняет, что данная книга вызвала в обществе ожесточенные споры, поскольку затронула запретную тему массового сотрудничества литовцев с нацистами в годы Второй мировой войны, а также их прямой причастности к геноциду евреев.Отметим, что данный законопроект, который является поправкой к Закону о защите прав потребителей, вызвал страстные осуждения в Литве и за ее пределами критиков, которые заявили, что это ограничивает свободу слова и обсуждения Холокоста.Напомним, что за период Второй мировой войны на территории Литвы были уничтожены около 90% евреев - 200 тысяч литовских евреев были убиты нацистами и их пособниками.Статья в New York Times, которая была опубликована на прошлой неделе, также указывает на умышленное преуменьшение количества убитых евреев в вильнюсском Музее жертв геноцида, где до 2011 года не упоминалось о 200 тысячах литовских евреев, которые были убиты нацистами и их приспешниками.