После отмены соглашения с ООН поддержка "Ликуда" усилилась
Несмотря на критику в адрес премьер-министра Биньямина Нетаниягу, усилившуюся на этой неделе из-за неудачной миграционной сделки с ООН, партия главы правительства все еще может рассчитывать на большую поддержку сограждан.
Об этом свидетельствуют результаты результаты опроса общественного мнения, проведенного профессором Камилем Фуксом, опубликованные вчера службой новостей 10-го канала, сообщает в среду. 4 апреля The Times of Israel.
Согласно данным опроса, если бы выборы в Кнессет 21 созыва состоялись сегодня, то партия "Ликуд" набрала бы 32 мандата. Отметим, что это на два мандата больше, чем в предыдущем опросе, который проводился 4 марта.
На втором по популярности месте оказалась политическая партия "Еш Атид", члены которой могли бы занять 21 место. "Объединенный арабский список" мог бы претендовать на 13, "Сионистский лагерь" - на 12, а "Еврейский дом" - на 1- мест в Кнессете.
Партия "Байт Иегуди" получила бы 10 мандатов, "Кулану" и "Мерец" по 7 мандатов, партии "Наш дом Израиль" и "Яадут а-Тора" по 5 мандатов. Новая партия Орли Леви и партия ШАС получили бы по 4 мандата.