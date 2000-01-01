Трамп не спешит назначать главного борца с антисемитизмом

Кроме того, начиная с первого июля прошлого года неукомплектованным кадрами остается и Управление по наблюдению и противодействию антисемитизму при Государственном департаменте США.
Отметим, что еще в январе этого года представители Госдепартамента заявили в интервью JTA, что президент считает упомянутую должность очень важной и должен определиться с назначением в самое ближайшее время.
В письме к Трампу, направленном в понедельник, Антидиффамационная лига призвала главу Белого дома "безотлагательно назначить нового Уполномоченного по борьбе с антисемитизмом".
Отметим, что письмо было отправлено на фоне увеличения уровня антисемитизма в глобальных масштабах.