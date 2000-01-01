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Трамп не спешит назначать главного борца с антисемитизмом | Фото:04.04 13:08   MIGnews.com

Трамп не спешит назначать главного борца с антисемитизмом

Должность Уполномоченного по борьбе с антисемитизмом остается вакантной вот уже около одного года, а президент Соединенных Штатов Дональд Трамп никак не может принять решение о том, кто же займет ее.

Об этом в среду, 4 апреля сообщает The Times of Israel.

Кроме того, начиная с первого июля прошлого года неукомплектованным кадрами остается и Управление по наблюдению и противодействию антисемитизму при Государственном департаменте США.

Отметим, что еще в январе этого года представители Госдепартамента заявили в интервью JTA, что президент считает упомянутую должность очень важной и должен определиться с назначением в самое ближайшее время.

В письме к Трампу, направленном в понедельник, Антидиффамационная лига призвала главу Белого дома "безотлагательно назначить нового Уполномоченного по борьбе с антисемитизмом".

Отметим, что письмо было отправлено на фоне увеличения уровня антисемитизма в глобальных масштабах.
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