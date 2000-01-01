04.04 11:08 MIGnews.com
Чижов не удивлен пустой работой британских экспертов
Постоянный представитель Российской Федерации при ЕС Владимир Чижов уверен, что ЕС вряд ли примет решение относительно введения новых санкций в отношении РФ.
Он говорит, что даже во время так называемого первого накала, когда речь шла о солидарности с британцами, решение по мерам ЕС были.
Чижов припомнил, что этим решением на уровне Европейского союза был отзыв постпреда ЕС из Москвы для консультаций. Дипломат акцентировал, что его не отзывали для таких консультаций, пишет Интерфакс
.
К тому же, тогда его не было, ведь он был на конференции по международной безопасности в Москве.
Специалисты из Великобритании так и не смогли определить страну происхождения вещества, которым отправилась семья Скрипалей, и Чижов этим вовсе не удивлен, так он прокомментировал заявление директора лаборатории в Портон-Дауне
.
Дипломат резюмировал, что рецептура есть в сети, производить его могли где угодно, но наличии оборудованной лаборатории и навыков студентов химфака.
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