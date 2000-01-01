Нетаниягу и Кахлон продвигают Основной закон об иммиграции
СМИ ранее сообщали, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу потребует от своих партнеров по коалиции поддержать законопроект, который призван обойти решение Верховного суда по поводу открытия следственного изолятора "Холот" и задержки нелегалов.
Сегодня, 4 апреля в информационным ресурсе Hadashot появилась новость о том, что министр финансов Израиля Моше Кахлон поддерживает идею принятия законодательных нововведений, которые позволят властям государства обойти решение Высшего суда справедливости, сообщает The Times of Israel.
Издание уточняет, что речь идет о законодательных нововведениях, опираясь на которые власти смогут продолжить отправлять многочисленных нелегальных мигрантов, прибывших в Израиль из стран Африки, в тюрьмы израильского государства и депортировать их из Израиля.
Напомним, Высший суд справедливости ранее постановил, что Израиль может депортировать суданцев и эритрейцев в третью страну, если такая страна будет признана безопасной. Суд также выступил против содержания мигрантов в тюрьмах на неопределенный срок.