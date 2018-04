04.04 11:52 MIGnews.com

Нетаниягу и Кахлон продвигают Основной закон об иммиграции

СМИ ранее сообщали, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу потребует от своих партнеров по коалиции поддержать законопроект, который призван обойти решение Верховного суда по поводу открытия следственного изолятора "Холот" и задержки нелегалов.Сегодня, 4 апреля в информационным ресурсе Hadashot появилась новость о том, что министр финансов Израиля Моше Кахлон поддерживает идею принятия законодательных нововведений, которые позволят властям государства обойти решение Высшего суда справедливости, сообщает The Times of Israel Издание уточняет, что речь идет о законодательных нововведениях, опираясь на которые власти смогут продолжить отправлять многочисленных нелегальных мигрантов, прибывших в Израиль из стран Африки, в тюрьмы израильского государства и депортировать их из Израиля.Напомним, Высший суд справедливости ранее постановил, что Израиль может депортировать суданцев и эритрейцев в третью страну, если такая страна будет признана безопасной. Суд также выступил против содержания мигрантов в тюрьмах на неопределенный срок.Отметим, что также глава правительства обратился к председателю коалиции Давиду Амсалему с просьбой расследовать деятельность фонда New Israel Fund , который премьер подозревает в антисионистской и пропалестинской деятельности.По его словам, организация имеет "антисионистские и пропалестинские" цели, что "ставит под угрозу безопасность и будущее Государства Израиль как национального государства еврейского народа".