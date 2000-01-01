Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Нетаниягу и Кахлон продвигают Основной закон об иммиграции | Фото:04.04 11:52   MIGnews.com

Нетаниягу и Кахлон продвигают Основной закон об иммиграции

СМИ ранее сообщали, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу потребует от своих партнеров по коалиции поддержать законопроект, который призван обойти решение Верховного суда по поводу открытия следственного изолятора "Холот" и задержки нелегалов.

Сегодня, 4 апреля в информационным ресурсе Hadashot появилась новость о том, что министр финансов Израиля Моше Кахлон поддерживает идею принятия законодательных нововведений, которые позволят властям государства обойти решение Высшего суда справедливости, сообщает The Times of Israel.

Издание уточняет, что речь идет о законодательных нововведениях, опираясь на которые власти смогут продолжить отправлять многочисленных нелегальных мигрантов, прибывших в Израиль из стран Африки, в тюрьмы израильского государства и депортировать их из Израиля.

Напомним, Высший суд справедливости ранее постановил, что Израиль может депортировать суданцев и эритрейцев в третью страну, если такая страна будет признана безопасной. Суд также выступил против содержания мигрантов в тюрьмах на неопределенный срок.

Отметим, что также глава правительства обратился к председателю коалиции Давиду Амсалему с просьбой расследовать деятельность фонда New Israel Fund, который премьер подозревает в антисионистской и пропалестинской деятельности.

По его словам, организация имеет "антисионистские и пропалестинские" цели, что "ставит под угрозу безопасность и будущее Государства Израиль как национального государства еврейского народа".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:31
Корбин защищает свое общение с евреями-радикалами
11:34
После отмены соглашения с ООН поддержка "Ликуда" усилилась
11:08
Чижов не удивлен пустой работой британских экспертов
10:51
Нетаниягу и Трамп договорились вместе противостоять Ирану
10:27
Иордания осуждает Израиль за молитвы на Храмовой горе
09:49
Арабские хакеры обрушили свой гнев на Израиль
09:27
ПА просит ООН о защите от Израиля
08:57
Клинтон заявил о своем вмешательстве в выборах в Израиле
08:07
ЮНЕСКО готовит самую экстремальную резолюцию об Иерусалиме
07:45
ОЗХО в Гааге "за дверьми" обсудит дело Скрипаля
07:43
Нетаниягу обвинил New Israel Fund в антисемитизме
06:24
НДИ требует от мэра Тель-Авива извинений перед репатриантами
05:51
Китайцы нашли пропавшую 24 года назад дочь
04:39
Илон Маск ночует на заводе Tesla
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus