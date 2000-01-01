04.04 09:03 MIGnews.com

США прекратили финансирование Фонда Народонаселения ООН

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Соединенные Штаты заявили о прекращении финансирования деятельности Фонда Народонаселения ООН (UNFPA).Причинами названы “поддержка или участие в управлении программ принудительных абортов и не добровольной стерилизации”.UNFPA со своей стороны, “выразил сожаление решением американцев.В 2017 году американцы должны были внести в бюджет фонда 32 миллиона долларов.Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США прекратят финансирование любых программ, предлагающих услуги или консультации по абортам.В заявлении госдепартамента о прекращении финансирования фонда говорится: “Решение принято на основании того факта, что власти Китая по прежнему применяют политику планирования семьи, основанную на принудительных абортах и не добровольной стерилизации, а партнеры являются ответственными за эту политику принуждения”.