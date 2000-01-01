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США прекратили финансирование Фонда Народонаселения ООН 04.04 09:03   MIGnews.com

США прекратили финансирование Фонда Народонаселения ООН

Соединенные Штаты заявили о прекращении финансирования деятельности Фонда Народонаселения ООН (UNFPA).

Причинами названы “поддержка или участие в управлении программ принудительных абортов и не добровольной стерилизации”.

UNFPA со своей стороны, “выразил сожаление решением американцев.

В 2017 году американцы должны были внести в бюджет фонда 32 миллиона долларов.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США прекратят финансирование любых программ, предлагающих услуги или консультации по абортам.

В заявлении госдепартамента о прекращении финансирования фонда говорится: “Решение принято на основании того факта, что власти Китая по прежнему применяют политику планирования семьи, основанную на принудительных абортах и не добровольной стерилизации, а партнеры являются ответственными за эту политику принуждения”.
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